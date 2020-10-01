التجارة تحدد الشهر المقبل موعداً لتسويق الشلب

2020/10/01 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة التجارة، تحديد الأول من تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق موسم تسويق الشلب 2020 -2021 وتصنيعه في العشرين من ذات الشهر.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اهتمام وزير التجارة علاء أحمد الجبوري ومتابعته لعمل اللجنة وحرصه على إنجاح الموسم التسويقي وتوجيهاته بالإسراع في عمليات تصنيع الشلب المتسلَّم لمادة الرز ليكون جاهزاً للتوزيع ضمن مفردات البطاقة التموينية -أسهم ولأول مرة باختزال الوقت في إعداد المواصفات التصنيعية للرز لتكون جاهزة قبل بدء موسم التسويق".

وأشارت إلى "توجيه أقسام السيطرة النوعية و التسويق والقانوني وشعبة تصنيع الشركة بالتهيؤ في إعداد الضوابط والمواصفات التصنيعية والصيغة القانونية والضمانات التي تؤمن تسليم المجارش الأهلية الشلب لتصنيعه إلى رز".

ولفتت إلى أن "اللجنة اتخذت قراراً كذلك بتقليص المدة الزمنية المحددة للتصنيع لتكون مدة تسليم الرز لمخازن الشركة أقل بعشرة أيام من المدة الماضية مع التشديد على تلك المجارش بجودة الإنتاج وفق المواصفات التصنيعية العراقية، مع تأمين وصوله إلى مخازن التجارة" .

وتابعت أن "المجارش الحكومية سيكون تجهيزها بحصص أسوة بالمجارش الأهلية بوجبة لغرض تصنيعها وتسليمها وأخرى لتتنافس في الإنتاج مع المجارش الأهلية".

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