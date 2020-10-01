الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول الجاري

2020/10/01 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف الرشيد، الخميس، مباشرته بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول الجاري.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول".

ودعا المصرف بحسب البيان، "جميع المتقاعدين لمراجعة فروعه في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني لتسلّم مستحقاتهم".

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