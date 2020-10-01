2020/10/01 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهور شيخ جنكي يعلق على قصف اربيل: كوردستان لن تكون ميدانا للحروب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/01 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاهور شيخ جنكي يعلق على قصف اربيل: كوردستان لن تكون ميدانا للحروب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاهور شيخ جنكي يعلق على قصف اربيل: كوردستان لن تكون ميدانا للحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).