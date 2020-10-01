العفو الدولية: ندعم جهود حكومة العراق لتحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات

2020/10/01 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، ان عشرات الناشطين العراقيين ما زالوا عرضة للمطاردة والقتل.

وذكرت المنظمة في تغريدة على “تويتر” إنه “بعد عام على المظاهرات في العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل”.

ودعت المنظمة، الحكومة العراقية إلى “تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي”.

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