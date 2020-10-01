شاهد: الكاميرات تلتقط “لحظات محرجة” لترامب وزوجته.. بعد احتضان بين بايدن وزوجته عقب انتهاء “مناظرة المنافسة”

2020/10/01 | 11:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

التقطت الكاميرات في القاعة التي شهدت مناظرة المنافسات الانتخابية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، لقطات محرجة لترامب عقب قيام زوجة جو بايدن باحتضانه عقب انتهاء المناظرة.

واظهرت لقطات مصورة، قيام ترامب بشد يد زوجته مرتين في محاولة لتنبيهها على شيء ما، ربما يكون لدفعها لاحتضانه أسوة بزوجة بايدن.

وشهدت المناظرة بين المتنافسين على الرئاسة الاميركية للدورة القادمة، مناظرات ولحظات ساخنة وتبادل اتهامات وشتائم بين ترامب وبايدن.

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