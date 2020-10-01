الائتلاف الحاكم في بلجيكا يعين الليبرالي الكسندر دي كرو رئيساً للبلاد

2020/10/01 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن الائتلاف الحاكم الجديد في بلجيكا الليبرالي الفلمندي ألكسندر دي كرو رئيساً جديداً للحكومة، كما أعلن خصمه الاشتراكي بول مانييت في مؤتمر صحافي، وذلك بعد 16 شهراً على الانتخابات التشريعية.ووضع التوصل لاتفاق بين الأحزاب السبعة المكونة للائتلاف فجر الأربعاء … Readmore

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