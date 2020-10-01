التحالف الدولي يؤكد عدم سقوط الصواريخ على قواعدها في اربيل

2020/10/01 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات التحالف الدولي عدم سقوط صواريخ مباشرة على قواعدها في أربيل.وقال المتحدث باسم التحالف في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التقارير الأولية أفادت بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل، ولم تحدث أية إصابات … Readmore

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