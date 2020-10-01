في الذكرى الاولى لثورة تشرين… الكاظمي يتعهد باستعادة الحقوق من المتورطين

2020/10/01 | 11:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استذكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، احداث تشرين الماضي في بيان مطول، أكد فيه على الوفاء لـ “حراك تشرين و مخرجاته السامية”، متعهداًُ باستعادة الحقوق من المتورطين بدماء العراقيين.وذكر الكاظمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، انه “في الذكرى الاولى لأحداث تشرين الوطنية ، نجدد […]

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