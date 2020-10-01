الموسوي :سيتم التصويت على قانون الضمان بالجلسة المقبلة للبرلمان

2020/10/01 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ان مجلس النواب سيأخذ بملاحظات الحكومة في قانون الضمان الصحـي ، على ان يتم التصويت في اول جلسة مقبلة لمجلس النواب .وذكر عضو اللجنة النائب جواد الموسوي ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ،ان ” قانون الضمان الصحي هو احد اهم التشريعات الرئيسـة ويشمل […]

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