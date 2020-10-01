2020/10/01 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – تظاهر عشرات المهرجين والممثلين الإيمائيين وسواهم الأربعاء في وسط لندن، بكل ألوان الشعر المستعار والأزياء والقبعات، للتنبيه إلى تدهور وضع القطاع الثقافي جرّاء تأثّره الكبير بجائحة كوفيد-19.واضطرت المسارح والمؤسسات الثقافية عموماً إلى التوقف عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، وقد عانت مالياً بسبب الجائحة التي أدت إلى وفاة 42 ألف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجون وممثلون إيمائيون تظاهروا في لندن للتنبيه إلى تدهور القطاع الثقافي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجون وممثلون إيمائيون تظاهروا في لندن للتنبيه إلى تدهور القطاع الثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).