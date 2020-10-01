البلدان شبه الاقطاعية شبه المستعمرة ، ملاك الاراضي والبرجوازية الكمبرادورية والرأسمالية البيروقراطية - عمر الماوي

2020/10/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_الماوي بدايةً علينا ان ننطلق من الفهم و التقسيم الماوي لطبيعة دول العالم التي تنقسم حسب هذا الفهم الى قسمين، الدول الرأسمالية الامبريالية المتطورة من جهة و الدول شبه الاقطاعية شبه المستعمرة المتخلفة من جهة اخرى، و عليه فإن لم تكن الدولة رأسمالية امبريالية فهي حكماً دولة شبه اقطاعية شبه مستعمرة ذات تطور متآخر لاسباب و عوامل و اعتبارات سنغوص فيها من خلال هذا الطرح الذي نقطع به مع الفكر التحريفي و البرجوازي ......





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