فن التفكير ضد الذات، لقاء مع بول ريكور - زهير الخويلدي

2020/10/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد:"كتبت في الكلمات: "غالبًا ما كنت أفكر ضد نفسي".



لم يتم فهم هذه الجملة أيضا.



لقد رأينا المازوشية هناك.



ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن تفكر بها: أن تثور ضد ما قد تكون قد غرسته في نفسك ".- جان بول سارتر، في الكلمات وكتابات أخرى عن سيرته الذاتيةتتنزل تجربة التفكير عند بول ريكور ضمن المسار الذي خطه جان بول سارتر عندا قام بالربط بين النظرية والممارسة وبين المعرفة والالتزام وبين الحرية ......





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