القضاء الامريكي يوجه تهمة الإرهاب لأب وأبنه التحقا بصفوف الارهابيين في سوريا

2020/10/01 | 11:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت محكمة فدرالية في ميامي (جنوب الولايات المتحدة) إلى رجل أميركي وابنه تهمة “تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي”، وذلك لالتحاقهما بصفوف تنظيم داعش في سوريا التي سافرا إليها قبل خمس سنوات حين كان عمر الابن 14 عاماً.والمتّهمان هما … Readmore

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