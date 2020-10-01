2020/10/01 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يصل الى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يصل الى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).