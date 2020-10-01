بعد عام على ثورة تشرين ..الحزب الاسلامي يؤكد على إجراء الانتخابات المبكرة

2020/10/01 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال الحزب الإسلامي العراقي، بعد عام من انطلاق التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالتغيير والاصلاح، ما زال العراقيون يتطلعون إلى تنفيذ الوعود الحكومية التي قدمت لهم، مؤكدا ان أول خطوات الانجاز اليوم، الالتزام بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد .واضاف الحزب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس:” ان الاحتجاجات الجماهيرية التي […]

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