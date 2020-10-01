الإنتفاضة وجه العراق الحقيقي - عبدالحميد برتو

2020/10/01 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو جاء الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ليؤكد على المستوى العالمي، إنفراد واشنطن بقيادة العالم دون منازع، بعد تفكيك منظومة الدول الإشتراكية في أوروبا الشرقية والإتحاد السوفياتي.



وعربياً، لتهشيم طموحات وأفكار وحتى أحلام، كانت ذات يوم قوة تحريك لآمال شعوب المنطقة.



وإقليمياً، لتولي توزيع الأدور، وخلق حالة من التخويف المتبادل بين الأنظمة، وزع العداوات بين الشعوب، بكل الأعماق والحدود الممكن.



ومحلياً، لت ......





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