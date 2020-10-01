بايدن ترامب... ترامب بايدن... مهزلة وعار... - غسان صابور

2020/10/01 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ما بين ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء 29ـ 30 من سبتمبر أيلول 2020...



حاولت السهر لمشاهدة "مناقشة بايدن ـ ترامب" المتنافسين الرئيسيين للانتخابات الرئيسية..



للولايات المتحدة الأمريكية..



والتي غالبا تقرر بوصلة سياسة هذه الدولة الأولى بالعالم..



والتي تؤثر كليا على بوصلة مصير العالم...



وخاصة بأيامنا هذه...



تابعتها مباشرة على قناة BFM TV الفرنسية التي اشتراها الإسرائيلي ـ الفرنسي باتريك دراحي..



بأشهر قلي ......





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