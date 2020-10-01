نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 37 فلسطينيا بينهم صحفي

2020/10/01 | 12:30 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ليل الأربعاء وفجر يوم الخميس 37 مواطنا من بينهم صحفي.وأضاف في بيان أن بين المعتقلين ”أسرى سابقين، وصحفيا، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة العيساوية في القدس“.وأوضح النادي أنه ”جرى اعتقال الصحفي طارق أبو زيد من مكان سكنه في نابلس“.ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية بشأن حملة الاعتقالات الأخيرة.وعلى صعيد منفصل قال النادي إن المعتقل ماهر الأخرس (49) عاما الموجود حاليا في مستشفى كابلان في إسرائيل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 احتجاجا على اعتقاله الإداري.وأضاف النادي أن الأخرس يرفض أي مقترحات مقابل تعليق إضرابه عن الطعام لا تتضمن الإفراج الفوري عنه.وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير مصطفى صالح

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