كربلاء تشهد توافدا مكثفا للزائرين لاحياء زيارة الاربعين

2020/10/01 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..بدأت كربلاء المقدسة تشهد توافدا كبيرا للزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة في احياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وقال مراسل /المعلومة/، ان جموع الزائرين ومنذ الامس بدأت بالدخول الى كربلاء باعداد كبيرة بعد ١٣ يوما من السير على الاقدام من اقصى جنوب محافظة البصرة، حيث اكتظ محوري طريق النجف وطريق بابل بالزائرين، بينما محور طريق بغداد سيشهد توافدا كبيرا بعد ال١٥ عشر من صفر.واضاف ان كربلاء المقدسة ومن خلال دوائرها ومؤسساتها الامنية والخدمية مستنفرة بشكل كامل لاستقبال الزائرين لاسيما مع التحديات التي تواجههم بسبب تفشي جائحة كورونا، بينما تمتد الاف المواكب الحسينية على طول الطريق لتقدم مختلف الخدمات.



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