2020/10/01 | 12:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية إلى انتخابات نزيهة لتحقيق الإصلاح

الترا عراق - فريق التحرير

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة إجراء انتخابات "نزيهة بعيدة عن السلاح" لتحقيق الإصلاح المنشود في منظومة الحكم.

وقال صالح في تغريدة بمناسبة مرور عام على انطلاق احتجاجات تشرين، "يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل اجيال من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم".

وأضاف صالح، أن "الانتخابات النزيهة بعيدًا عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين".

اقرأ/ي أيضًا:

الكاظمي يعد بـ "وطن عظيم" في ذكرى تشرين: سنرد الحق من المتورطين بالدم

مع حلول تشرين..



العراق على أبواب موجة من الاحتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: انتخابات بعيدة عن سطوة السلاح ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: انتخابات بعيدة عن سطوة السلاح ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).