ساحة التحرير الآن: رتل ’مهيب’ بـعجلات ’التكتك’ يصل إلى نصب الحرية (فيديو)

2020/10/01 | 12:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجمع المئات، الخميس، لإحياء الذكرى الاولى لاحتجاجات تشرين، والتي تعد أكبر حراك جماهيري خلال السنوات الاخيرة.



وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث مكان التجمع المركزي للنشاط الاحتجاجي، وصل رتل لدراجات "التكتك" مع مئات المتظاهرين حيث رفعوا صور ضحايا الاحتجاجات ولافتات تجدد التأكيد على المطالب التي انطلقت من اجلها الاحتجاجات.

وذاع صيت دراجات "التكتك" خلال احتجاجات تشرين الماضي، لعملها كعجلات اسعاف لنقل المتظاهرين المصابين والضحايا الى المستشفيات، حتى ان اسمها اقترن بشكل كبير في احتجاجات تشرين.

وانتج عدد من المطربين العراقيين اعمالاً فنية تشيد بدور "اصحاب التكتك"، في اشارة الى دورهم في اسعاف المحتجين.

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