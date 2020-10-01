رئيس الجمهورية يقدم التعازي الى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

2020/10/01 | 12:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 1 تشرين الأول 2020 الى الكويت، على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء الى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقدّم رئيس الجمهورية باسم الشعب العراقي وباسمه شخصيا، أحر التعازي الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والى كافة عائلة الصباح والى الشعب الكويتي، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بعد مسيرة حافلة بالعطاء كرسها لخدمة شعبه وقضايا المنطقة.

وعبّر سيادته عن أصدق وأخلص مشاعر المواساة والتعاطف في هذا المصاب الجلل، داعيا الله العلي القدير ان يحفظ دولة الكويت الشقيقة وأن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان.

وقال الدكتور برهم صالح خلال تقديمه العزاء، إن المنطقة العربية والإسلامية والعالم، فقدت أخاً وملهماً طالما عُرف بإنسانيته وحرصه على نبذ الخلافات وتحقيق السلام والوئام في المنطقة.

وشدّد السيد الرئيس على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

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