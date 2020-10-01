برهم صالح : انتخابات نزيهة بعيداً عن السلاح والتزوير ضرورة نحو الإصلاح المنشود

2020/10/01 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ان الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود.وذكر صالح في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، بمناسبة الذكرى الاولى لاحتجاجات تشرين، انه “يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل اجيال من المعاناة، نابع من الرغبة في […]

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