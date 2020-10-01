ديالى تعلن انجاز 70% من مشروع” الاحياء النموذجية” بعد تاخر دام 7 سنوات

2020/10/01 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلنت قائممقامية قضاء بعقوبة في ديالى ، الخميس، عن انجاز 70% من مشروع الاحياء النموذجية في بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع الاحياء النموذجية والتي بدات العمل به في 4 حارات سكنية ضمن منطقة التحرير ببعقوبة وصلت نسبة الانجاز الى 70%”، مبينا أن “المشروع والذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 40 مليار دينار تم المباشرة به في 2013 الا ان تداعيات انتكاسة حزيران وما تلاها من ازمات مالية واقتصادية حالت اكمال انجازه طيلة السنوات الماضية”.واضاف الحيالي،ان” المشروع والذي يعد الاكبر من نوعه في بعقوبة يتضمن ارصفة ومجاري وانابيب مياه واكساء طرق لتحويلها الى احياء نموذجية من ناحية الخدمات”، لافتا الى ان “المشروع سيوفر خدمات مناسبة لاكثر من 30 الف نسمة وربما اكثر وسينهي معاناة قاسية اسمترت سنين طويلة”.وعانت بعقوبة وبقية مدن ديالى من توقف عشرات المشاريع الهامة بعد 2014 بسبب تداعيات احداث حزيران الاسود.



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