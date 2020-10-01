"لا للمساس بالسفارات".. تنبيه من قلب البرلمان العراقي

2020/10/01 | 12:48 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 12:45 - GMT 09:45 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 12:07 - GMT 09:07

المصدر: دبي- العربية.نت

مع استمرار القلق في العراق من استهداف ما يعرف بـ "خلايا الكاتيوشا" المتفلة لمقار البعثات الدبلوماسية أو قواعد التحالف الدولي التي تضم قوات أميركية عبر صواريخ "مجهولة"، نبهت اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي من تلك الهجمات.



وقال عضو اللجنة، عامر الفائز، لوكالة الأنباء العراقية الخميس إن "مهام حماية البعثات الدبلوماسية يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وبالتالي فإن على المتسببين بهذه الاعتداءات إعادة النظر بإجراءاتهم كونها غير مسؤولة وستتسبب بضعف الدولة العراقية".

موقف حازمكما أضاف أن "مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف حازم باتجاه حماية السفارات والهيئات الدبلوماسية، بالرغم من أن دوره رقابي وليس تنفيذياً".إلى ذلك، حذر من أن " انسحاب السفارة الأميركية قد يتبعه انسحاب سفارات أخرى، ما يسبب خسارة دبلوماسية للعراق، فضلاً عن الخسارات الاقتصادية والأمنية".وتابع، قائلاً إن "من يريد اتخاذ أي موقف تجاه الوجود الأميركي؛ عليه أن يسلك طريقاً آخر غير المساس بالبعثات الدبلوماسية كونها تؤثر على سيادة العراق".

يأتي هذا بعد أن شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء، خلال استقباله سفراء 25 دولة أجنبية، بناءً على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة في ما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق، على أن السلطات لن تتهاون في تلك المسألة، مؤكداً أن العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه.كما أشار إلى حرص الحكومة على فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، مشدداً على أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية.

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