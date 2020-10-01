العراق..الإطاحة بقائد داعشي ومقتل 3 من عناصر التنظيم

2020/10/01 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت قوة أمنية، بقائد داعشي اشترك بـ 22 عملية إرهابية في محافظة صلاح الدين.

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