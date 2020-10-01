مكتب الصدر يؤكد استمرار تجميد لواء ’’اليوم الموعود’’ و ’’جيش المهدي’’ وينفي عزمه تشكيل فصيل جديد

2020/10/01 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس (01 تشرين الأول 2020)، استمرار تجميد لواء اليوم الموعود وجيش المهدي، فيما نفى عزمه تشكيل فصيل جديد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المكتب تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، يؤكد المكتب ان العناوين الجهادية المشكلة لمقاومة الاحتلال والمتمثلة بجيش الإمام المهدي، ولواء اليوم الموعود، والتي تعمل بأمرة السيد مقتدى بالرغم من جهوزيتها إلا أنها ما زال عملها مجمداً".

وأظهرت الوثيقة، أنه "لا توجد أي دعوة لتشكيل عنوان عسكري جديد، فعلى الأخوة المجاهدين الحذر والاحتياط التام بخصوص ذلك".

يتبع.



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