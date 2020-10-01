امير الكويت يستقبل رئيس الجمهورية للتعزية بوفاة الامير الراحل

2020/10/01 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استقبل امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح الذي قام بتقديم واجب العزاء في وفاة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .كما قدم رئيس الجمهورية بحسب وكالة الانباء الكويتية, التعازي الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والى الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والى الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح والى الشيخ ناصر الاحمد الصباح والى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وعدد من الشيوخ "./انتهى2

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