القانونية النيابية لـ/ نينا / : آلية التصويت في الانتخابات المقبلة ستكون علنية

2020/10/01 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية الاتفاق على ان تكون آلية التصويت في الانتخابات المقبلة علنية سواء استخدمت البطاقة الالكترونية أم البايومترية .وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " البطاقة البايومترية هي المشروع الانتخابي المقبل وستكون البطاقة الانتخابية الوحيدة التي يسمح باعتمادها لتصويت الناخبين".واضاف ان " اللجنة القانونية تسلمت طلبا رسميا مرفقا بتواقيع رئاسة البرلمان والنواب لاعتماد التصويت البايومتري حصرا في الانتخابات المقبلة للحد من عمليات التزوير "، مبينا ان " قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب حدد آلية التصويت للناخب وفق البطاقة الالكترونية ".واوضح ان " المادة 132 من النظام الداخلي تسمح باعادة التصويت على المادة القانونية التي تخص اعتماد البطاقة وتغييرها الى البايومتري بعد اكمال ملحق الدوائر المتعددة ".وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر المتعددة الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠ بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام .وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي ./انتهى5

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