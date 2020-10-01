القبض على / 6 / من مروجي المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الاجنبية في ديالى

2020/10/01 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / تمكن فريق امني من الاطاحة ب / 6 / من أخطر مروجي المخدرات بكمائن امنية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان فريقا امنيا ومن خلال العمل الاستخباري المميز تمكن من القبض على / 6 / من مروجي المخدرات في كمائن امنية متعددة داخل مدن ديالى أحدهم يحمل الجنسية الاجنبية .واضاف ان المقبض عليهم تم نقلهم الى مراكز امنية و توقيفهم وفق المادة (28) مخدرات .



مبينا ان جهود الاجهزة الامنية مستمرة من اجل القضاء على ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وخاصة الشباب /انتهى

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