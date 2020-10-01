تركيا تصب الزيت على نار الحرب في ناغورنو كاراباخ

2020/10/01 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الخالد صحفي وكاتب سوري في السنوات القليلة الماضية، أثرت السياسة الخارجية العدوانية لتركيا على جميع الدول الواقعة في مجال اهتمامها.واعتبر الرئيس التركي رجب أردوغان الصراع المتجدد في منطقة كاراباخ هدفًا جديدًا لطموحاته الإمبريالية.ولهذا السبب تعرضت دولة أرمينيا للهجوم التركي.شنت أذربيجان المدعومة من تركيا في يوم 27 سبتمبر/ ايلول عملية عسكرية لاستعادة […]

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