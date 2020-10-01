خلية الازمة تلوح بإعادة فرض حظر التجوال في البلاد

2020/10/01 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لوحت خلية الأزمة النيابية، الخميس، بإعادة فرض الحظر الشامل في أرجاء البلاد في حال تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الشهرين المقبلين، محذرة من إمكانية ضرب البلاد بموجة ثانية للفيروس.

وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 تشرين الثاني 2020) أنه "من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري تشرين الاول الحالي وتشرين الثاني المقبل، موجة ثانية من فيروس كورونا، ما يرجح أننا سنشهد تضاعفا بأعداد المصابين ربما ما بين 20-10 ألف إصابة، وهي أرقام كبيرة".

واضاف إنه في حال ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل في العراق في حال وصلت الاصابات الى أعداد كبيرة لا تستطيع معها وزارة الصحة استيعابه.

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