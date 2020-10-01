رئيس الجمهورية: الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح

2020/10/01 | 13:09 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، أن الانتخابات النزيهة ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح".

وذكر صالح في تغريدة له على تويتر بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث تشرين الوطنية، أنه" يمرُّ عامٌ على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل أجيالاً من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم".

وأضاف الرئيس صالح أن "الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين".

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