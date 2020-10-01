بارزاني: الجميع معنيون بحماية امن اقليم كوردستان

2020/10/01 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يوم الخميس، ان جميع الاطراف عليها حماية امن اقليم كوردستان، مشيدا بجهود الكاظمي في سبيل استتباب الامن والاستقرار.

وجاء في بيان بارزاني حصل PUKmedia على نسخة منه: انه في تمام الساعة 8:30 مساء الاربعاء، قامت مجموعة مخربة، ومن منطقة برطلة في محافظة نينوى، بتوجيه 6 صواريخ اتجاه مقر التحالف الدولي في اربيل ، ولحسن الحظ لم تلحق اية خسائر.

واضاف: اننا في الوقت الذي ندين فيه، هذا الهجوم على شعب كوردستان والمتحالفين مع في الحرب ضد الارهاب، نعتقد ان جميع القوات الامنية في كوردستان والعراق، قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، والحشد الشعبي، عليها توحيد جهودها لمنع جميع الاعمال العدائية، موضحا، ان حافزنا لحماية الامن والاستقرار، في جميع العراق وجميع السفارات والممثليات الدولية في العراق، تضحيات البيشمركة وجميع القوات العراقية والتحالف الدولي، كما يتحتم علينا، ايجاد الامن بافضل صورة، بتجاوز تردي الاقتصاد بسبب تداعيات فايروس كورونا على شعبنا والعالم.

واكد ان منفذي الهجمات، هم اعداء جميع العراقيين، وعلى القوات العراقية مواجهتهم بيد واحدة وتسليمهم للعدالة، مشيرا الى ان اقليم كوردستان على استعداد لتقديم جميع الدعم بالتنسيق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاننا مطمئنون بانه لن يألوا جهدا في سبيل استباب الامن والاستقرار.

PUKmedia ترجمة‌

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