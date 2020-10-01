الصدر: جيش المهدي لايزال مجمدا

2020/10/01 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري تشكيل اي فصيل عسكري، مؤكدا في الوقت نفسه ان جيش المهدي التابع للتيار لا يزال مجمدا.

وجاء في بيان للمكتب الخاص للسيد الصدر، يوم الخميس، "نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز يؤكد المكتب الخاص لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) أن العناوين الجهادية المشكلة لمقاومة الاحتلال والمتمثلة بـ ( جيش الإمام المهدي عج ) و ( لواء اليوم الموعود ) والتي تعمل بأمرة سماحة السيد القائد ( اعزه الله ) وبالرغم من جهوزيتها الكامنة للمقاومة، الا انها مازال عملها مجمدا في الوقت الحاضر".

وشدد البيان على انه "لا توجد أي دعوة التشكيل عنوان عسكري جديد، فعلى الأخوة المجاهدين الحذر والأحتياط التام بخصوص ذلك".

PUKmedia / وكالات ‌

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