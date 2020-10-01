نائبة تتهم مستشاري الكاظمي بتأخير الرواتب للضغط على البرلمان من اجل القرض

2020/10/01 | 13:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الخميس , مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعمدهم بتأخير صرف الرواتب وذلك للضغط على البرلمان للموافقة على منح الحكومة صلاحية اقتراض جديد , مؤكدة ان الحكومة الحالية تعمل وكانها حكومة تصريف اعمال وتسيير الحكومة بشكل روتنيني غير منتج.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية تأخير الرواتب متعمدة من قبل الحكومة وبتوجيه من مستشاري الكاظمي ” , مبينة ان ” عملية تأخير دفع رواتب موظفي الدولة وذلك للضغط على البرلمان للمصادقة على منح صلاحية للحكومة لاستحصال قرض جديد ” .وأضافت ان ” واقع عمل حكومة الكاظمي في الوقت الحاضر شبيه بحكومة تصريف الاعمال وان كافة اجراءتها هي مشابه تماما لحكومات تصريف الاعمال فقط انها تسير بشكل روتيني ” .وكانت مصادر كشفت، اليوم الخميس، عن مناقشة الحكومة مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 % في ظل العجز عن تسديد الرواتب.



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