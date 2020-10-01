بالصور.. طالب ينال شهادة الماجستير ويحتفل بـ 32 طناً من الجزر في لندن

2020/10/01 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت كلية غولدسميث للفنون الجميلة، عن لغز كومة الجزر ملقاة على أحد الشوارع أمام مبنى كلية جامعية في جنوب العاصمة البريطانية.

وقال متحدث باسم الكلية، إن "الطالب رتب لإزالة كومة الجزر من الشارع بنهاية أعمال التصوير، للتبرع بها لمراكز رعاية الحيوانات"، مبينا ان "العمل فني يعود للطالب رافائيل بيريز إيفانز، وهو جزء من مشاركته في معرض سيقام في الفترة ما بين 2 إلى 6 أكتوبر الجاري، بمناسبة تسليم شهادات الماجستير في الفنون الجميلة"

من جانبه أوضح إيفانز في منشور على موقع يوتيوب، إن "العمل الفني يهدف لزيادة الوعي حول نفايات الطعام الناتجة عن انخفاض قيمة المحصولات الزراعية."

وأضاف أن "رمي الجزر بهذه الطريقة اللافتة يشير إلى أحد أشكال الاحتجاج التي ينظمها المزارعون الأوروبيون ضد الحكومات التي تقلل من قيمة عملهم وتُضعف العوائد المالية لإنتاجهم إلى مستويات غير منصفة".





وذكر رافائيل أن "انعكاس أطنان الجزر الطازج غير المرغوب فيه، أمام الواجهة الزجاجية الحديثة في مبنى كلية غولدسميث، يستكشف بعض التوترات في الرؤية بين الريف والمدينة".





وتداول سكان لندن على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مصحوبة بتساؤلات حول شحنة ضخمة من الجزر، ملقاة على أحد الشوارع أمام مبنى كلية جامعية في جنوب العاصمة البريطانية.

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