شركة الحفر العراقية تباشر بعمليات حفر بئر نفطي في حقل الزبير

2020/10/01 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / باشرت الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية العاملة على جهاز الحفر IDC - 38 بعمليات حفر البئر النفطي زبير / 460 ضمن مشروع حفر ١٤ بئرا نفطيا في حقل الزبير لصالح هيأة تشغيل الزبير " .وذكر اعلام الشركة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه اليوم الخميس " انه تم البدء بعمليات الحفر بعد اكمال فحص معدات الجهاز بمستوى Cat-4 من قبل الشركة وبأشراف قسم الفحص الهندسي في شركتنا وصيانة معدات الجهاز بشكل كامل من قبل اقسام الصيانة .



مبينا يكون الانتاج في هذا البئر من مكمن الزبير وبعمق 3448 مترا والوقت المخطط له 59 يوما ./انتهى

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