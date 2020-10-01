2020/10/01 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/نينا/حكمت محكمة النزاهة في بابل اليوم الخميس بسجن ثلاث سنوات على مدير بلدية الحلة السابق المهندس احمد الحيدري حول موضوع شراء حاويات للنفايات مخالف للشروط.وقال مصدر في المحكمة" أن محكمة تحقيق الحلة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مدير بلدية الحلة السابق المهندس احمد الحيدري بقضية تتعلق بالمادة ٤١٠ من قانون العقوبات العراقي والتي تتعلق بتبديد المال العام.واضاف أن الحيدري يقضي حاليا أحكاما بالسجن بتهم أخرى مشيرا إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بحقه بلغت عشرون عاما"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة النزاهة في بابل تحكم بسجن ثلاث سنوات على مدير بلدية الحلة السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة النزاهة في بابل تحكم بسجن ثلاث سنوات على مدير بلدية الحلة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).