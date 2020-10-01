النائب السوداني ..المحكمة القضائية حددت 13 تشرين اول الحالي موعدا للدعوى المدنية لالغاء تجديد تراخيص شركات النقال

2020/10/01 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت المحكمة القضائية المختصة تحديد الثالث عشر من تشرين الاول الحالي موعدا للمرافعة بالدعوى المدنية الخاصة بالغاء تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال .وكتب النائب محمد شياع السوداني ، في تغريدة عبر منصة تويتر ، " حضر وكيلنا وممثل مجلس النواب اليوم (10/1) مرافعة الدعوى المدنية الخاصة بإلغاء تجديد عقود التراخيص ، وقد طلبا الإستمهال لإكمال إعداد اللائحة الجوابية ، وقرر القاضي تحديد (10/13) يوماً للمرافعة"./انتهى5

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