ترامب يكشف سر احتفاظه بجودة شعره رغم تخطية 70 عام

2020/10/01 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إطلالته مميزة ولعل ما يميزها بشدة هو خصلات شعره البيضاء المخلوطة باللون الأشقر.وقد نسب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الفضل لطعام ماكدونالدز في احتفاظه بالشعر الأشقر.غرد الرئيس الأمريكي قائلًا: “لا عجب أنني لم أفقد شعري!” وشاركنا قصة تزعم أن مادة كيميائية في بطاطس عملاق الوجبات السريعة قد تعالج الصلع، بحسب […]

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