اليوم .. برشلونة يتحدى سيلتا فيغو في مواجهة محفوفة بالمخاطر

2020/10/01 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة

المعلومة/بغداد..يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيلتا فيغو، اليوم الخميس، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم، وهي المباراة التي تقام على ملعب “بالايدوس”.

يسعى العملاق الكاتالوني لاستغلال صحوته الذى بدأ عليها الموسم من الجولة الثالثة، بالفوز على فياريال 4-1، وتألق الثنائي ليونيل ميسي، والواعد أنسو فاتي.

وخاض أصحاب الأرض سيلتا فيغو 3 مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من “الليغا”، فاز في أحدهم على فالنسيا في الجولة الثانية، فيما تعادل مع إيبار في الجولة الأولى، وبلد الوليد في الجولة الثالثة، ليحتل بذلك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط.

أما برشلونة فلم يخض حتى الآن إلا مباراة واحدة في الدوري الإسباني كانت ضد فياريال، ونجح أبناء كومان في الفوز بنتيجة عريضة 4-0، ليصبح البارسا بذلك في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وله مباراتين مؤجلتين.

ورغم صحوة برشلونة في المباراة الأولى، إلا ان هناك مباراة صعبة تنتظرهم أمام سيلتا فيغو الذي دائماً ما يخوض مباريات قوية أمام كبار الدوري الإسباني خاصةً على أرضه، ويمكن اعتبارها اختبار حقيقي للمدرب الجديد رونالد كومان.

ومن المنتظر أن يبدأ كومان بنيتو في حراسة المرمى، أمامه روبيرتو، بيكيه، لينغليت، وألبا في الدفاع، بوسكيتس، ودي يونغ في الوسط، وأمامهما كوتينيو، غريزمان، وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

وسيفتقد برشلونة في مباراة سيلتا الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن للإصابة، كذلك المدافع صامويل أومتيتي، والمهاجم مارتين برايثوايت لنفس السبب.



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