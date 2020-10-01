مشهد مؤثر أمير الكويت يطلب تقبيل رأس أخيه قبل دفنه – فيديو

2020/10/01 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رصدت عدسات الكاميرات مشهدا يدمي القلب، يظهر طلبا لأمير الكويت الأمير نواف الأحمد بــ إنزال جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ليقبل رأس شقيقه قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير.ويُشار إلى أن جثمان أمير الكويت الراحل كان قد ووري الثرى عصر أمس بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدم […]

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