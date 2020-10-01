رئيس أرمينيا يحذر من تحول القوقاز إلى “سوريا جديدة” – فيديو

2020/10/01 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ حذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية أن تصبح القوقاز “سوريا أخرى”، إذا استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.وفي مقابلة له مع شبكة “cnbc middle east”، قال سركيسيان: “تخيلوا أن يصبح القوقاز سوريا أخرى؟”، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام […]

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