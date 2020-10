مسؤولون بادارة ترامب يوجهون بالتعاطف مع مراهق اطلق النار على المحتجين

2020/10/01 | 13:30 - المصدر: المعلومة

المعلومة/ ترجمة …كشفت شبكة ان بي سي نيوز الامريكية، الخميس، في تقرير لها وثيقة داخلية مسربة تطلب من المسؤولين في ادارة ترامب الادلاء بتعليقات متعاطفة مع المراهق كايل ريتنهاوس المتهم باطلاق النار على المحتجين وقتل شخصين على الاقل منهم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” واشنطن صدرت تعليمات لمسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين بإبداء تعليقات عامة متعاطفة مع كايل ريتنهاوس ، المراهق المتهم بإطلاق النار على اثنين من المتظاهرين في كينوشا بولاية ويسكونسن ، وفقًا لنقاط محددة للتحدث بوزارة الأمن الداخلي”.واضاف أن ” الوثيقة طلبت من مسؤولي الأمن الداخلي ردا على أسئلة وسائل الإعلام حول ريتنهاوس القول بانه أخذ بندقيته إلى مكان الشغب للمساعدة في الدفاع عن أصحاب الأعمال الصغيرة، والادعاء بان وسائل الاعلام وصفت خطأ مجموعة باتريوت التي ينتمي اليها المراهق بالعنصرية على الرغم من خوضها عدة اشتباكات مع المحتجين”.وتابع أن ” السلطات كشفت ان القاتل البالغ من العمر 17 عاما كان قد اعلن دعمه لترامب والشرطة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي قبل سفره منزله في مدينة أنطاكية بولاية إلينوي إلى كينوشا وهو يحمل بندقية من طراز اي آر -15 “.وواصل أنه ” تم القبض على ريتنهاوس بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى وتكافح السلطات لتسليمه إلى ولاية ويسكونسن، فيما يقول محاموه إنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس” بحسب زعمهم .وقال ثلاثة من مسؤولي الامن السابقين إن ” من غير المعتاد ان يتم توجيه مسؤولي انفاذ القانون بالحديث عن اي شيء سواء كان مع المتهم او ضده حتى انتهاء التحقيقات “، فيما قال بيتر بوجارد ، المتحدث باسم الأمن الداخلي خلال إدارة أوباما: “إنه أمر غير مسبوق بقدر ما هو خطأ”.واشار التقرير الى أن ” الوثيقة اصدرت في تعليمتها للمسؤولين ، إذا سئلوا عن ريتنهاوس ، أن يقولوا إنهم لن يعلقوا على تحقيق جار وأن يقولوا أن ريتنهاوس ، تمامًا مثل أي شخص آخر في أمريكا ، بريء حتى تثبت إدانته و يستحق محاكمة عادلة على أساس كل الحقائق ، وليس فقط تلك التي تدعم رواية معينة.



ولهذا السبب نحاكم المتهم في محكمة قانونية ، وليس غرفة الرأي العام “، فيما رفض متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي التعليق على الوثيقة.وكان ترامب قد اعرب عن تعاطفه مع القاتل حينما قال إنه” يبدو أنه كان يحاول الابتعاد عنهم” ، في إشارة إلى المحتجين المقتولين بالرصاص .



