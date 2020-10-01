رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء بوفاة امير الكويت صباح الاحمد

2020/10/01 | 13:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس برهم صالح وصل إلى الكويت، على رأس وفد ضم وزراء المالية والخارجية والتخطيط وممثلي القوى السياسية، لتقديم العزاء الى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.وأضاف المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، أن […]

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