في ظل ازمة تأخير الرواتب.. الامن النيابية توجه طلبا للحكومة بشأن وارداتها غير النفطية

2020/10/01 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، الحكومة، بمعرفة وارداتها من المنافذ الحدودية والمرور والجنسية والموارد الأخرى، في ظل تأخر توزيع الرواتب بسبب العجز المالي وعدم توفر السيولة.

وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (1 تشرين الثاني 2020) أن "البرلمان حين وافق على قانون الاقتراض، كان لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين لما تبقى من السنة"، معبرا عن استغرابه لتأخر توزيع رواتب شهر أيلول".

وطالب "الحكومة ووزارة المالية أن تبينا أسباب تأخر صرف الرواتب"، مضيفا أن "لدى الحكومة واردات نفطية وغير نفطية، وان عليها الكشف عن وارداتها غير النفطية من المنافذ وغيرها، كونها من الدوائر ذات المردود المالي للدولة".

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