لجنة نيابية تدعو الحكومة لمعالجة تأخر الرواتب

2020/10/01 | 14:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان ارشد الصالحي، الخميس، الحكومة الى معالجة تأخر صرف رواتب الموظفين.





وقال الصالحي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه بلدنا العزيز والظروف الراهنة التي يدفع ثمنها الشعب بالدرجة الاساس فأننا نؤكد على اهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تهميشه بأي شكل من الأشكال".

واضاف ان "الرواتب الشهرية هي ابسط ما تقدمه الحكومة الى المواطن العراقي المظلوم"، متابعاً أن "تأخر صرف الرواتب حتى هذا اليوم أمر مؤسف، ودلالة واضحة على عدم وجود رؤية وسياسة مالية طيلة السنوات السبعة عشرة الماضية".ودعا الصالحي الاجهزة التنفيذية الى "ضرورة وضع حلول عاجلة لمعالجة تأخر صرف رواتب المواطنين، والاسراع في اكمال مشروع الموازنة وارسالها الى مجلس النواب باقرب وقت".





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