المالكي يعلق على هجمات معسكر حرير في اربيل

2020/10/01 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارات مستجدات الوضع الأمني والسياسي لا سيما موضوع التواجد الأميركي في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت ، وجرى خلال اللقاء التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والامنية التي يشهدها العراق والمنطقه والتي قد تنذر لخطر توسع الازمات الامنية اذا اشتد الصراع في العراق وحوله “.

وأوضح المالكي، ان “التصعيد الذي يشهده العراق هو انعكاس لحدة الصراع الدولي الاقليمي والاقليمي الاقليمي في المنطقة ، وهذا ما حذرنا منه كثيرا”، مشيرا الى ان “الهجمات التي تعرض لها معسكر حرير في اربيل تزيد المشهد تعقيدا سيما انها فتحت الاحتمال على دخول فصائل مختلفة في موضوع الخلاف على وجود القوات الامريكية وبقاؤها او انسحابها وانها لا تصب في مصلحة استقرار البلاد “.

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانوني إلى “تعزيز الثقة بين القوى السياسية والحكومة عبر حوار وطني تدعمه الامم المتحدة بهدف الوصول الى اتفاق حول القضايا الخلافية التي تشكل الازمة الحاليّة وتجاوزها ، مطالبا جميع القوى السياسية الى المساهمة الجادة في تهدئة الاجواء المتأزمة تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة منتخبة”.

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