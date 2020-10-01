عشرات المستوطنين يواصلون استباحة الأقصى

2020/10/01 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تواصل مجموعات استيطانية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات العدو الصهيوني على مدينة القدس المحتلة بسبب الأعياد اليهودية.وأفادت مصادر مقدسية، أن 16 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الاقصى صباح اليوم الخميس، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.واستنفرت الجماعات المتطرفة عناصرها وموظفيها على كافة صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصال المباشر والرسائل النصية لاقتحام الأقصى.وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا.ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



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